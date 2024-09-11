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Фитнес-тренер рассказала, как выбрать подходящий тренажерный зал
Фитнес

Сегодня, 19:05

2 мин.

Фитнес-тренер рассказала, как выбрать подходящий тренажерный зал

Мария Задорожная
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Фитнес-клуб
Фото FURKAN TELLIOGLU/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Елена Соболь в эксклюзивном разговоре с «СЭ» отметила, что при выборе фитнес-клуба необходимо учитывать несколько ключевых критериев.

«В достижении результата важна регулярность и дисциплина. Вряд ли человек будет полон мотивации, если для занятий спортом ему нужно проехать полгорода. Поэтому первый критерий, на который следует обращать внимание при выборе фитнес-клуба — это его расположение», — отметила эксперт.

Выбирать тренажерные залы следует рядом с офисом или домом. Это позволит тренироваться в удобное для спортсмена время — перед работой или после.

«Обращайте внимание и на дополнительные услуги. Например, детские комнаты, фитнес-бары, солярий, сауна, массаж. Некоторые люди посещают клуб не просто с целью потренироваться, им хочется комфортно расслабиться после нагрузки», — добавила тренер.

Также важно наличие большого количества различных тренировочных зон и программ. По словам Елены, от этого зависит вовлеченность в тренировочный процесс, ведь многим посетителям становится скучно просто заниматься в зале, иногда интересно посетить групповые занятия либо секции.

«Частая проблема залов — чрезмерная заполняемость. Поэтому перед покупкой абонемента, посетите фитнес-клуб в час-пик (с 7.00 до 10.00 либо с 18.00 до 21.00). Причем не забудьте зайти в раздевалки, если там люди «стоят на головах», подумайте, нужен ли вам такой фитнес-клуб», — сказала Соболь.


Кроме того, нужно учитывать температуру и чистоту зала. Во многих клубах вентиляция, система кондиционирования и общая чистота далеки от идеала.

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