Фитнес-тренер рассказала, кому особенно подходят функциональные тренировки

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о пользе функциональных тренировок, а также назвала категории людей, которым они точно подойдут.

По ее словам, такой тип тренинга очень актуален как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

«Функциональные тренировки — это отличный способ развить мышечную силу и выносливость без риска травм», — отметила эксперт.

Специалист добавила, что есть несколько категорий людей, для которых особенно полезны функциональные тренировки. Во-первых, это новички, которые только начинают свой путь в фитнесе.

«Многие мои клиенты на начальном этапе сталкиваются с проблемами в освоении техники выполнения упражнений. В этом случае, тренировки с собственным весом помогают сосредоточиться на правильном выполнении движений, что снижает вероятность травм», — пояснила Елена.

Во-вторых, функциональный тренинг подходит людей с ограничениями в здоровье, такими как травмы или хронические заболевания.

«Важно прислушиваться к своему телу. Функциональные тренировки помогают поддерживать физическую активность, не усугубляя существующие проблемы. Также они активируют множество мышц одновременно, что способствует увеличению метаболизма и сжиганию калорий», — добавила тренер.

Еще одно важное преимущество функциональных тренировок — это возможность заниматься в любом месте и в любое время. Не нужно посещать спортзал или иметь специальное оборудование. Можно тренироваться дома, в парке или даже в поездке. Это делает занятия доступными для всех.