Фитнес-тренер рассказала о минусах беговой дорожки для дома

В беседе с «СЭ» фитнес-тренер и специалист по питанию Ксения Шульга отметила, что перед покупкой беговой дорожки домой необходимо знать о ее возможных недостатках.

По словам эксперта, существует риск падения с тренажера, что может привести к травмам. Также беговые дорожки могут издавать шум, который не обрадует соседей, а за износ и техническое обслуживание придется нести ответственность самому. Ведь приглашать специалиста для проверки тренажера необходимо хотя бы раз в полгода или год.

«Качественная дорожка стоит немалых денег, в то время как некачественная может принести только неудобства», — добавила специалист.

Кроме того, наличие тренажера дома не гарантирует достижения идеальной физической формы, если человек не будет регулярно заниматься.

«При движении по улице или по треку вы перемещаете тело в пространстве, затрачивая на это энергию, тогда как на дорожке просто поднимаете ноги. Чтобы нейтрализовать это расхождение, рекомендую приобретать механическую беговую дорожку», — заключила Шульга.