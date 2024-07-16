Фитнес-тренер рассказала о пользе ягодичного мостика

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о пользе ягодичного мостика. По ее словам, у упражнения есть ряд неоспоримых преимуществ, поэтому его часто включают во многие тренировочные программы.

«Во время выполнения ягодичного мостика за счет периодов напряжения мышцы ягодиц работают активнее, чем во время приседаний или выпадов. Укрепляются мышцы кора, пресса и бедер, ноги становятся сильнее и рельефнее. Также увеличиваются показатели силы и выносливости», — объяснила эксперт.

Кроме того, упражнение оказывает минимальное давление на коленный сустав, чего нельзя сказать о приседаниях. А за счет укрепления мышц снижается нагрузка на поясницу, становится легче удерживать правильную осанку. Нагрузка на позвоночник также минимальна.

«Тренировки, включающие ягодичный мостик, улучшают кровообращение органов малого таза. Это положительно сказывается на их работе», — добавила Соболь.

Однако перед тем, как приступить к выполнению ягодичного моста, нужно пройти консультацию врача, а также поставить правильную технику. Помочь в этом сможет фитнес-тренер.

«Если у вас есть незалеченные травмы, воспаления поясничного отдела, позвоночника, крупные грыжи, от ягодичного мостика следует отказаться», — подытожила эксперт.