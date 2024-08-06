Фитнес-тренер рассказала, зачем девушкам тренировать спину

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как девушкам накачать красивую спину.

«Многие девушки в погоне за красивыми ягодицами совсем забывают про мышцы спины. Их необходимо прокачивать хотя бы раз в неделю, чтобы не только поддерживать здоровье позвоночника, но и иметь красивую осанку», — сказала эксперт.

По словам специалиста, во время тренировки на спину задействуется и шея. Сильные мышцы шеи помогают предотвратить возрастные изменения лица и шеи, с которыми часто сталкиваются женщины.

Перед тем, как приступить к прокачке мышц спины, эксперт рекомендует хорошо размять плечи, локти и кисти рук.

«Для начала можно выполнить подтягивания на гравитроне. Затем можно сделать тягу горизонтального блока, тягу вертикального блока к груди, разведение гантелей в наклоне и завершить все гиперэкстензией», — объяснила специалист.

При этом Соболь рекомендует первые месяцы тренироваться под руководством фитнес-тренера, чтобы поставить правильную технику выполнения упражнений и избежать травм.