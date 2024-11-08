Фитнес-тренер рассказала, зачем прокачивать икроножные мышцы

Фитнес-тренер Елена Соболь эксклюзивно для «СЭ» рассказала о важности прокачки икроножных мышц и их влиянии на общее состояние организма.

«Икроножные мышцы играют ключевую роль в физической активности и повседневной жизни человека. Они отвечают за множество движений, включая ходьбу, бег, прыжки и подъем по ступеням. Игнорирование их во время тренировок может привести к проблемам с ногами и ухудшению общей физической подготовки», — объяснила эксперт.

Елена также подчеркнула, что сильные икроножные мышцы улучшают выносливость всего тела. Например, если человек любит бегать, мощные икры облегчат нагрузку на суставы и уменьшат риск получения травм.

Кроме того, тренер обратила внимание на эстетическую сторону прокачки икроножных мышц.

«Красивые, подтянутые ноги — это не только вопрос внешнего вида, но и самоощущения. Когда вы знаете, что ваши мышцы развиты, это придает уверенности», — сказала Соболь.

Однако не стоит чрезмерно нагружать икры. Как отметила специалист, тренировка икроножных мышц должна быть сбалансированной. Нельзя забывать о разминке и заминке, чтобы предотвратить их травмирование.

«Регулярные тренировки икроножных мышц можно легко вписать в любую фитнес-программу. Это может быть как простая зарядка, так и комплекс силовых упражнений. Начать можно с подъемов на носки и переходить к более сложным упражнениям с отягощениями», — заключила эксперт.