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Фитнес-тренер рассказала, зачем прокачивать икроножные мышцы
Фитнес

Сегодня, 14:30

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, зачем прокачивать икроножные мышцы

Мария Задорожная
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Икроножные мышцы
Фото raybon009, iStock
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Фитнес-тренер Елена Соболь эксклюзивно для «СЭ» рассказала о важности прокачки икроножных мышц и их влиянии на общее состояние организма.

«Икроножные мышцы играют ключевую роль в физической активности и повседневной жизни человека. Они отвечают за множество движений, включая ходьбу, бег, прыжки и подъем по ступеням. Игнорирование их во время тренировок может привести к проблемам с ногами и ухудшению общей физической подготовки», — объяснила эксперт.

Елена также подчеркнула, что сильные икроножные мышцы улучшают выносливость всего тела. Например, если человек любит бегать, мощные икры облегчат нагрузку на суставы и уменьшат риск получения травм.

Кроме того, тренер обратила внимание на эстетическую сторону прокачки икроножных мышц.

«Красивые, подтянутые ноги — это не только вопрос внешнего вида, но и самоощущения. Когда вы знаете, что ваши мышцы развиты, это придает уверенности», — сказала Соболь.

Однако не стоит чрезмерно нагружать икры. Как отметила специалист, тренировка икроножных мышц должна быть сбалансированной. Нельзя забывать о разминке и заминке, чтобы предотвратить их травмирование.

«Регулярные тренировки икроножных мышц можно легко вписать в любую фитнес-программу. Это может быть как простая зарядка, так и комплекс силовых упражнений. Начать можно с подъемов на носки и переходить к более сложным упражнениям с отягощениями», — заключила эксперт.

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