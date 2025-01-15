Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Тренироваться
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Фитнес-тренер развеяла популярный миф о силовых тренировках для женщин
Фитнес

Сегодня, 17:45

1 мин.

Фитнес-тренер развеяла популярный миф о силовых тренировках для женщин

Мария Задорожная
Автор
Девушка и штанга
Фото Pollyana Ventura, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Многие верят, что силовые тренировки вредят женскому позвоночнику и матке. В беседе с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь развеяла этот миф. По ее словам, женский скелет более хрупкий, чем мужской. Но привести к травмам в силовых тренировках может только неправильная техника выполнения упражнений.

«Во время силовых тренировок (при условии правильной техники) оказывается минимальное воздействие на позвоночник. Поэтому важно постепенно увеличивать нагрузку параллельно с ростом мышц, выносливости и силы», — сказала эксперт.

Специалист добавила, что подъем тяжестей в обычной жизни и поднятие веса во время тренировки сильно отличаются. В бытовом обиходе она не рекомендует на постоянной основе поднимать более пяти килограммов. Такие действия могут привести к опущению матки.


Кроме того, фитнес-тренер отметила, что при регулярных занятиях силовым спортом с правильной техникой и соблюдением безопасности у девушек не только улучшается фигура, но и укрепляются мышцы тазового дна. Также улучшается кровообращение и легче переносятся беременность и роды.

Что такое менструальный цикл. Как фазы менструального цикла влияют на самочувствие: объясняет гинеколог
Упражнения для женщин
Новости холдинга
Вынесли перстни на десятки тысяч долларов. Что известно об ограблении Евгения Малкина
В МИД Армении вызвали посла России
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже