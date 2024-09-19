Инструктор по ЛФК рассказала, как правильно выбрать фитбол

Эксклюзивно для «СЭ» инструктор-методист по ЛФК Надежда Зюзина рассказала, чем полезны занятия на фитболе и как правильно выбрать гимнастический мяч, чтобы максимально усилить эффект от занятий.

По словам эксперта, регулярные занятия на фитболе не только помогают улучшить осанку и подтянуть живот, но и развивают гибкость тела.

«Занятия на гимнастическом мяче укрепляют мышцы спины, помогают избавиться от болей и улучшают ее пластичность и гибкость. Кроме того, в результате тренировок с мячом увеличивается метаболизм, что позволяет организму интенсивнее сжигать отложенные жировые запасы», — отметила специалист.

Чтобы занятия на фитболе имели максимальный эффект, Зюзина рекомендует правильно подбирать гимнастический мяч. Делать это нужно в соответствии с ростом и целями. Так, для людей ростом до 152 см подойдет мяч диаметром 45 см, для тех, у кого рост от 152 до 164 см — диаметром 55 см. Спортсменам ростом от 164 до 180 см следует выбирать фитбол диаметром 65 см, от 180 до 200 см — 75 см. А высоким людям (свыше 200 см) подойдет гимнастический мяч диаметром 85 см.