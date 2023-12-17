Инструктор рассказала, кому нельзя заниматься йогой

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Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина предупреждает, что людям с воспалительными заболеваниями следует отказаться от занятий йогой.

По ее словам, тем, кто страдает гастритом, язвами, болезнями сердца, камнями в желчном пузыре, имеет открытые раны либо опухоли, йога категорически противопоказана.

«Большой список противопоказаний у беременных женщин и молодых мам. Именно поэтому очень важно предупредить преподавателя об особенностях своего организма перед началом практики», — предупредила эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, Чуркина советует перед началом занятий йогой полностью восстановиться после перенесенного заболевания или полученных травм.