Инструкторы рассказали, как начать заниматься зумбой дома

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Зумба — это фитнес-программа, которая основана на латиноамериканских танцевальных традициях. В материале «СЭ» инструкторы Гуля Журавлева и Карина Рышмакова рассказали, как начать заниматься зумбой дома.

Во-первых, потребуется подходящая одежда. Это может быть обычная спортивная форма: леггинсы или джоггеры, футболка, кроссовки. Женщинам с большой грудью эксперты порекомендовали подобрать спортивный бюстгальтер с хорошей поддержкой — это позволит избежать дискомфорта во время прыжков.

Для занятий зумбой стоит выбрать просторную комнату, чтобы было достаточно места для движений. Тренировку можно выполнять по видеоурокам. Главное — придерживаться определенного плана:

Разминка (10 минут). Разучивание движений (5-10 минут). Танец (30-40 минут). Заминка (спокойные упражнения на приведение в норму дыхания).

По словам экспертов, разминка и заминка необходимы. Это позволит получить максимум пользы от тренировки и избежать травм.