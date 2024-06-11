Инструкторы рассказали, кому нельзя заниматься зумбой

Инструкторы Zumba Гуля Журавлева и Карина Рышманова в беседе с «СЭ» подчеркнули, что людям с температурой или плохим самочувствием из-за вирусного заболевания категорически запрещается заниматься зумбой. Также осторожным нужно быть тем, кто недавно перенес операцию или восстанавливается после травм.

Не рекомендуется заниматься зумбой и в период обострения хронических заболеваний. Если человек страдает сердечными, дыхательными заболеваниями, патологиями опорно-двигательного аппарата, то перед началом занятий ему следует проконсультироваться с врачом.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что беременным можно заниматься зумбой, однако следует получить разрешение доктора и уточнить степень разрешенной нагрузки.