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Сегодня, 20:00

Главный забег с синхронным стартом прошел в нескольких странах мира

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Забег.РФ
Фото Забег.РФ
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В это воскресенье, 4 июня, в России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистане состоялся седьмой крупнейший полумарафон страны «ЗаБег.РФ». За рубежом он называется One Run. К мероприятию присоединился и Китай, однако в этом году старт там был дан раньше — 27 мая.

Сколько человек приняли участие в забеге

В России забег объединил более 150 тысяч участников. Все они вышли на старт одновременно — в 9:00 по московскому времени. Еще 10 тысяч человек бежали в других странах. Суммарно атлеты преодолели расстояние более миллиона километров.

Сегодня мы побили свой собственный рекорд и, наверное, мы являемся самым масштабным по численности участников полумарафоном в мире.
Ксения Шойгу
Руководитель «Лиги Героев» и оргкомитета «ЗаБег.РФ»

Вместе с жителями городов в старте приняли участие главы регионов, представители администраций, профессиональные спортсмены и медийные лица. Бежали футболист Вячеслав Малафеев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр спорта Красноярского края Денис Петровский, биатлонист Антон Шипулин, заслуженный мастер спорта Иван Алыпов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, гребец-байдарочник Юрий Постригай, футболист Алексей Смертин, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Саша Стоун, российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков и другие.

С прямыми включениями из других стран-участниц полумарафона One Run вышли популярные российские блогеры Алексей Столяров, Карина Кросс, Миа Бойка и другие.

Я пробежал полумарафон за 2:04, челлендж для себя не выполнил, хотел выбежать из двух часов. Но, если честно, я не готовился. К следующему году обязательно потренируюсь. Каждый год я бегаю «ЗаБег.РФ» в разных городах, а теперь и в разных странах буду пробовать.
Алексей Столяров
Спортивный блогер

Блогеры приняли участие в забеге в столицах Армении, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии. Алексей выбрал для себя Бишкек.

Круто, что в Бишкеке маршрут был построен кругами по 5 км. Мне комфортно так бежать. И очень здорово, что для забега выбрали именно исторический центр. Кстати, по уровню бега киргизы меня удивили: если обычно бегу где-то в середине, то в этот раз я от всех отстал и бежал в конце.
Алексей Столяров
Спортивный блогер

Официальный старт полумарафону был дан с Международной космической станции. Прямо на орбите космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев пробежали свой «ЗаБег.РФ».

Результаты соревнований

По итогам старта наградили самых быстрых бегунов на всех дистанциях. В московском полумарафонском забеге на 21,1 км лучший результат среди мужчин показал Александр Доморников — 01:08:31. Среди женщин — Оксана Акименкова, преодолев дистанцию за 1:19:02 с пятиминутным преимуществом над соперницами.

Какой город станет «Беговой столицей России»

Самые массовые старты прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Эти и другие города теперь претендуют на звание «Беговой столицы России». В прошлом году этот статус уже во второй раз получил Нижний Новгород.

Беговая столица определяется по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет.

Я абсолютно убеждена, что «Беговой столицей» будет не мегаполис. Ждем результаты, у нас несколько претендентов, и очень рассчитываем на то, что это будет новый город, потому что все-таки и Нижний Новгород, и Владивосток, и Казань уже зарекомендовали себя как беговые столицы.
Ксения Шойгу
Руководитель «Лиги Героев» и оргкомитета «ЗаБег.РФ»
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