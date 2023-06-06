Каждый третий житель Москвы и МО хотел бы заниматься спортом бесплатно

Сегодня, 17:30
Исследование компании ПИК показало, что каждый третий житель московского региона готов заниматься спортом, но только если за это не придется платить. При этом наибольший интерес вызывает йога — 54% опрошенных, ОФП — 46% и бег — 45%. Заниматься ими бесплатно готов почти каждый второй.
Однако среди почти 3000 респондентов нашлись и ярые противники тренировок: 2% жителей Москвы и Подмосковья не готовы заниматься спортом, даже бесплатно.
Ранее мы рассказывали о причинах заниматься в зале, а не дома.
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