Мастер спорта Михаил Кокляев дал советы по восстановлению мышц после перерыва в тренировках

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса и организатор социального турнира «Сила дворов» Михаил Кокляев рассказал «СЭ», как быстро восстановить мышцы после долгого перерыва. «Наверстывать упущенное всегда нелегко. Перерыв в несколько месяцев может снизить былые результаты силовых показателей на половину. Вернуть прежние результаты можно, главное — терпение, труд и помнить несколько важных советов», — пояснил эксперт.

Если перерыв был обусловлен травмой или болезнью, тренировки следует начинать только после консультации с врачом. «О прошлых темпах и нагрузках на время стоит забыть, даже если всю жизнь со спортом «на ты», и ощущается внутренний потенциал для полноценных нагрузок», — предупредил Михаил Кокляев. Количество подходов и повторений нужно уменьшить на 30%, а лучше на 50%. Максимальная продолжительность занятий, по словам чемпиона, должна занимать не больше часа. «Тренировки должны быть цикличными. Ходить в зал нужно не каждый день, а через день или два, чтобы мышцы постепенно адаптировались к нагрузке. Если начать активно нагружать организм, это чревато травмами», — предостерег Михаил Кокляев. Кроме того, резкий рывок может стать причиной психологического выгорания и нежелание вообще выполнять какие-либо физические нагрузки.

Если вы чувствуете на тренировке, что вам сложно, мастер спорта порекомендовал увеличить время между подходами. Например, раньше для отдыха требовалась минута, можно ее увеличить до двух — так организм будет меньше уставать и лучше восстанавливаться. «Прежние веса пока тоже стоит отложить и отдать предпочтение минимальным, постепенно их увеличивая, но ни за одно, ни за два и даже не за три занятия. Первое время после длительного перерыва можно работать даже просто с грифом», — подытожил Михаил Кокляев.

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