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Мастер спорта рассказал о пользе сапсерфинга
Фитнес

Сегодня, 19:45

1 мин.

Мастер спорта рассказал о пользе сапсерфинга

Мария Маковей
Автор
Подруги занимаются сапсерфингом
Фото AleksandarNakic/istockphoto.com
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Заслуженный мастер спорта России Максим Опалев в беседе с «СЭ» отметил, что разовое занятие сапсерфингом никак не отразится на состоянии здоровья. Чтобы заметить какие-либо положительные результаты, стоит заняться спортом всерьез.

Так с помощью сапсерфинга можно не только улучшить показатели по выносливости, но и развить чувство баланса, повысить общий уровень физической подготовки.

«Сапсерфинг — не только хороший досуг и способ поддержания физической формы. Это циклический вид спорта, связанный с дыханием, работой сердечной мышцы. Для того, чтобы получить хороший результат, нужно уделять внимание и кардио, и силовым упражнениям», — отметил эксперт.

Кроме того, специалист добавил, что при регулярных занятиях данным видом спорта сжигаются калории и наблюдается рост мышц.

«Во время занятий развиваются мышцы рук, плеч и груди, занятые в выполнении гребка, а также мышцы ног и кора, с помощью которых удерживается равновесие», — подытожил Опалев.

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