На финальную гонку сезона IRONSTAR в Сочи приедет 6000 участников

С 6 по 8 октября на Федеральной территории «Сириус» (Сочи) состоится фестиваль спорта IRONSTAR, в рамках которого пройдет главная триатлонная гонка сезона — IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023. Это «железная дистанция», которая включает в себя 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега. Для большинства триатлетов страны — это финальное соревнование, к которому они готовились весь год, «подводя» себя к дистанции, участвуя в более коротких гонках в течение сезона. После прохождения «226» атлеты становятся по-настоящему «железными» людьми.

Три дня фестиваля будут насыщенными. В мероприятии примут участие около 6000 человек.

В пятницу пройдут детский забег STARKIDS, женский пятикилометровый забег IRONLADY и заплывы на 1,8 и 3,8 км SWIMSTAR.

Суббота и воскресенье посвящены исключительно триатлону. 7 октября участников ждут «железная» и «полужелезная» дистанции — 226 и 113 км. Чтобы преодолеть их атлетам в среднем понадобится 12 и 6 часов соответственно. Самое же быстрое преодолении полной дистанции среди триатлетов-любителей у мужчин принадлежит Егору Виноградову, он финишировал со временем 8 часов 22 минуты 24 секунды. На дистанции IRONSTAR 226 SOCHI среди любителей самый высокий результат у Юлиана Демьянова в 2021 году: 08 часов 27 минут 4 секунды. В этот же день, в субботу состоится Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции.

В воскресенье фестиваль завершится соревнованиями по триатлону на дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10,5 км бег) и самой короткой — SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5,25 км бег).

Маршруты всех соревнований проходят по живописной трассе. Плавательный этап пройдет в бухте Имеретинского порта. Маршрут велоэтапа начинается на побережье, а затем уходит в горы по трассе Адлер — Красная Поляна. Финальный, беговой этап, пройдет по берегу Черного моря и живописному молу, с которого открывается вид на стартовый городок.

Все соревнования по триатлону будут транслироваться онлайн на официальных каналах организатора, поэтому поболеть за атлетов смогут даже те, кто не будет присутствовать на фестивале лично.

«Все мы с нетерпением ждем гранд-финала сезона в «Сириусе». Это кульминация серии соревнований для большинства триатлетов России. Четыре дистанции триатлона, Чемпионат России, заплывы, забеги, огромная зона Экспо — это настоящий праздника спорта, где соберутся и профессионалы, и любители со всей страны. Также мы ожидаем большое количество параатлетов — в два раза больше, чем в прошлом году. Для нас особенно важно давать возможность атлетам с особенностями здоровья быть полноценной частью нашего спортивного сообщества», — поделился генеральный директор IRONSTAR, Владимир Шейкин.