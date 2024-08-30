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На соревнованиях по фитнес-аэробике в Анапе представят новые дисциплины и правила судейства
Фитнес

Сегодня, 15:30

1 мин.

На соревнованиях по фитнес-аэробике в Анапе представят новые дисциплины и правила судейства

Мария Задорожная
Автор
Соревнования по фитнес-аэробике
Фото Пресс-служба ФФАР
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С 6 по 9 сентября в Анапе пройдут всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Организаторы мероприятия — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) и Министерство спорта РФ. В ходе грядущих соревнований впервые будет представлен новый технический регламент по фитнес-аэробике, утвержденный Международной федерацией спорта, аэробики и фитнеса (FISAF International).

«Наши зарубежные коллеги расширили возрастной диапазон участников соревнований, ввели дополнительные критерии для оценки команд, а костюмы должны стать более спортивными, без элементов, характерных для танцевальных шоу. Существенные коррективы в правилах связаны с аэробикой 5 человек, в России эта дисциплина очень популярна. Мы однозначно будем следовать изменениям, предписанным международной федерацией. Планируем утвердить и опубликовать новые правила до конца 2024 года», — пояснила президент ФФАР Татьяна Полухина.

В программе состязаний предусмотрено 5 официальных дисциплин: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Однако планируется, что на площадке в Анапе появятся и новые дисциплины: хип-хоп дуэты и хип-хоп баттл, силовая аэробика, степ-аэробика дуэты, аэробика и степ-аэробика в малой группе, фитнес-лайт.

Отметим, что соревнования в Анапе — это старт нового спортивного сезона фитнес-аэробики, впереди Кубок России и международный турнир в Москве. На берегу Черного моря соберутся сильнейшие команды и наставники со всей страны.

Всероссийские соревнования по&nbsp;фитнес-аэробике. В Анапе пройдут Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике
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