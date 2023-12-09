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Ортопед рассказал, когда нужно прекратить тренировку
Фитнес

Сегодня, 13:45

1 мин.

Ортопед рассказал, когда нужно прекратить тренировку

Мария Маковей
Автор
Девушка сидит на полу после физических упражнений.
Фото m-gucci/istockphoto.com
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Дискомфорт во время тренировки — это повод прекратить ее, считает травматолог-ортопед Михаил Игнатов. По его словам, не так много заболеваний являются противопоказаниями к занятиям спортом.

«В большинстве случаев патология накладывает некоторые ограничения, которые важно учитывать при составлении программы тренировок», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметил, что несоблюдение мер предосторожности во время тренировки может ускорить развитие болезни. Это касается гипертонии, грыж, протрузий, диабета.

«Перечислить все заболевания невозможно, так как даже некоторые психологические и психиатрические расстройства накладывают свои ограничения на занятия спортом. Именно поэтому все специалисты настоятельно рекомендуют пройти осмотр перед покупкой абонемента в спортивный зал», — объяснил доктор.

Кроме того, Игнатов перечислил основные сигналы, которые подает организм: боль во время упражнений, неприятные ощущения в области сердца, помутнение зрения, нарушения сна.

«Медицинское обследование и занятия под руководством специалиста — два главных шага к тому, чтобы сделать тренировки эффективными и безопасными. Также огромную роль играют экипировка, поддержание правильной работы мышц и суставов, разминка и заминка и восстановление после тренировки», — подытожил травматолог-ортопед.

К&nbsp;чему могут привести тренировки при болезни. Можно ли заниматься спортом при заболевании?
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