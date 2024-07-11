Профессиональный спортсмен назвал основные правила летней тренировки

Сноубордист, мастер спорта Владислав Зуев рассказал «СЭ», какой должна быть правильная и универсальная летняя тренировка. По его словам, физические нагрузки помогают вырабатывать эндорфины, при этом тренироваться можно в любое время. Например, утренняя тренировка даст заряд энергии на весь день, а вечерняя поможет сбросить напряжение и накопившуюся усталость.

«Обычно тренировка состоит из трех частей: разминка, основная часть и заминка. Начинайте с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность и нагрузку. Выполняйте каждое упражнение по 30-40 секунд», — отметил эксперт.

Тем, кто тренируется давно, спортсмен советует увеличивать время выполнения каждого упражнения. В основную часть следует включить кардионагрузку и высокоинтенсивные упражнения, например берпи или прыжки на скакалке. Завершать тренировку тоже следует правильно. Заминка должна быть статичной и спокойной.