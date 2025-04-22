Российская фитнес-аэробика готовится к аккредитации новых дисциплин

Эксперты Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР) заявили о стремительном росте популярности самого массового неолимпийского спорта в регионах и планируют значительно расширить список аккредитованных дисциплин.

Впервые в 2025 году чемпионат и первенство страны по фитнес-аэробике прошло в Ижевске, Иркутске и Калуге, а в Сочи открыли новое региональное представительство федерации, где совсем скоро пройдет первый отборочный тур Кубка России.

«Поддержка спортсменов и тренеров в регионах — один из приоритетов нашей работы. По итогам прошлого года в отборочных соревнованиях принимали участие представители 45 регионов. В течение года мы трижды проводили спортивные сборы с семинарами для тренеров и мастер-классами для спортсменов, занятия посетили больше 1000 поклонников нашего вида спорта. Во всех уголках страны при поддержке федерации ежегодно проходят десятки спортивных праздников и фестивалей», — сказала президент Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР) Татьяна Полухина.

Официальную аккредитацию уже прошли 5 дисциплин: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Однако организаторы предлагают спортсменам выбрать еще два десятка новых дисциплин, чтобы независимо от состава команды принять участие в состязаниях.

Кроме того, ФФАР утверждает степ-аэробику в дуэте, малой и большой группе, хип-хоп в дуэте и малой группе, хип-хоп баттл, танцевальную аэробику, силовую аэробику соло, в дуэте и малой группе. Для новичков федерация предусмотрела новую дисциплину фитнес-лайт.

Как подчеркивают организаторы, самым востребованным новым дисциплинам предстоит пройти официальную аккредитацию.