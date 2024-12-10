Российские атлеты завоевали более 30 медалей на чемпионате Dubai World Obstacle

С 5 по 8 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся чемпионат Dubai World Obstacle по OCR (англ. obstacle course racing) — виду спорта, который представляет собой забег по пересеченной местности с различными препятствиями. Мероприятие собрало лучших атлетов со всего мира.

Спортсмены боролись за чемпионство в четырех дисциплинах: 100 м, 2500 м, 5000 м, 1500 м для юниоров. По итогам четырех соревновательных дней российские атлеты завоевали 33 медали в категориях Elite и Age, из них: 15 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Егор Белоусов и Алиса Петрова лидировали на дистанции 2500 м, 25 препятствий. Кроме того, Алиса Петрова заняла второе место в соревновании на 5000 м, 25 препятствий, а также стала абсолютной чемпионкой вместе с Анастасией Михиной и Елизаветой Айвазян в командной гонке на 5000 м в женском зачете. Команда в составе Егора Белоусова, Игоря Крючкова и Сергея Перелыгина также лидировала на дистанции 5000 м.

Первое и третье место в юниорском забеге на 1500 м заняли Егор Бушманов и Олег Прокудин, соответственно. В женском зачете по этой же дисциплине все три места на пьедестале заняли Кира Чижкова, Даниела Кожекова и Арина Бочкова.

На спринтерской дистанции 100 м третье место занял Юрий Прокудин.

Российские атлеты выступили под национальным флагом, а на награждении звучал гимн страны.

Организаторами соревнований выступили международная OCR федерация World Obstacle совместно с Dubai Police и Dubai Sports Council. Общий призовой фонд составил 500 000 AED (примерно 13 750 000 рублей).