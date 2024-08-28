«Спорт-Экспресс» провел открытые тренировки в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

В выходные, 24 и 25 августа, в парке «Музеон» в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» прошли открытые тренировки с известными спортсменами. Организатором, совместно с фестивалем, выступила и команда «Спорт-Экспресса».

В субботу, 24 августа, российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина провела активную тренировку по общей физической подготовке. Выносливости спортсменки позавидовали многие.

А в воскресенье в качестве тренера выступил чемпион мира по боксу Григорий Дрозд. Он показал боксерские упражнения и здорово разогрел публику в и так жаркий день.

Оба дня занятий закончились автограф-сессией спортсменов. Все желающие смогли сделать фотографии и пообщаться с чемпионами поближе.