Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Тренироваться
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Стали известны даты ключевых забегов на 2026 год
Фитнес

6 ноября, 17:00

2 мин.

Стали известны даты ключевых забегов на 2026 год

Мария Задорожная
Автор
Ключевые забеги на 2026 год.
Фото Пресс-служба Бегового сообщества

Команда Бегового сообщества представила календарь ключевых забегов на 2026 год. В новом сезоне участников ждут как давно полюбившиеся старты, так и новые соревнования. В следующем году расписание главных забегов Бегового сообщества сохраняет привычные даты. Московский полумарафон пройдет в конце апреля — 25-26-го. В мае состоится эстафета по Садовому кольцу — 16-го. Марафон «Белые ночи» традиционно запланирован на начало июля — 4 июля. В августе бегуны смогут принять участие в Санкт-Петербурге в полумарафоне «Северная столица» — 9 августа, а также в Большом фестивале бега, который в этом сезоне сменит дату и пройдет 22 августа. Ключевое событие года — Московский марафон состоится 19-20 сентября.

«Сезон 2025 получился насыщенным и во многом необычным для нас. Наши классические забеги открывались по-новому: менялись трассы, места старта и финиша, расширялась программа, росло количество участников. В линейке появилось несколько новых стартов», — рассказал Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь Бегового сообщества.

Даты ключевых забегов в Москве и Санкт-Петербурге от Бегового сообщества:

Апрель:

  • 25 апреля — Московский полумарафон, забег на 5 км и Детский забег.
  • 26 апреля — Московский полумарафон, забег на 21,1 км.

Май

  • 16 мая — Эстафета по Садовому кольцу.

Июль

  • 4 июля — Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

Август

  • 8 августа — Детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица».
  • 9 августа — СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге.
  • 22 августа — Большой фестиваль бега.

Сентябрь

  • 19 сентября — Московский марафон, забег на 10 км и Детский забег.
  • 20 сентября — Московский марафон, забег на 42,2 км.

Календарь будет дополняться, а регистрация на все забеги серии откроется позднее.

Как правильно бегать.Как правильно бегать: основы грамотной техники для эффективной тренировки
ВКонтакте Дзен Max
Увлечения
Новости холдинга
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Читайте далее
Фитнес-тренер объяснила, как не напрягать шею при выполнении упражнений на пресс