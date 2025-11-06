Стали известны даты ключевых забегов на 2026 год

Команда Бегового сообщества представила календарь ключевых забегов на 2026 год. В новом сезоне участников ждут как давно полюбившиеся старты, так и новые соревнования. В следующем году расписание главных забегов Бегового сообщества сохраняет привычные даты. Московский полумарафон пройдет в конце апреля — 25-26-го. В мае состоится эстафета по Садовому кольцу — 16-го. Марафон «Белые ночи» традиционно запланирован на начало июля — 4 июля. В августе бегуны смогут принять участие в Санкт-Петербурге в полумарафоне «Северная столица» — 9 августа, а также в Большом фестивале бега, который в этом сезоне сменит дату и пройдет 22 августа. Ключевое событие года — Московский марафон состоится 19-20 сентября.

«Сезон 2025 получился насыщенным и во многом необычным для нас. Наши классические забеги открывались по-новому: менялись трассы, места старта и финиша, расширялась программа, росло количество участников. В линейке появилось несколько новых стартов», — рассказал Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь Бегового сообщества.

Даты ключевых забегов в Москве и Санкт-Петербурге от Бегового сообщества:

Апрель:

25 апреля — Московский полумарафон, забег на 5 км и Детский забег.

26 апреля — Московский полумарафон, забег на 21,1 км.

Май

16 мая — Эстафета по Садовому кольцу.

Июль

4 июля — Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

Август

8 августа — Детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица».

9 августа — СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге.

22 августа — Большой фестиваль бега.

Сентябрь

19 сентября — Московский марафон, забег на 10 км и Детский забег.

20 сентября — Московский марафон, забег на 42,2 км.

Календарь будет дополняться, а регистрация на все забеги серии откроется позднее.