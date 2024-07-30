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Терапевт перечислил противопоказания к участию в полумарафоне
Фитнес

Сегодня, 19:45

1 мин.

Терапевт перечислил противопоказания к участию в полумарафоне

Мария Задорожная
Автор
Девушка бежит полумарафон
Фото skynesher/istockphoto.com
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Врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко в беседе с «СЭ» отметил, что перед участием в полумарафонах необходимо пройти медицинское обследование и получить справку. Сделать это можно в специализированных центрах спортивной медицины или в поликлиниках, у которых есть лицензия на выдачу справок для участия в спортивных мероприятиях.

Обычно спортсмены посещают терапевта, который проводит физикальное обследование, оценивает электрокардиограмму и, при необходимости, назначает дополнительные исследования.

«Нужно сдать также клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимию. В некоторых случаях, по рекомендации терапевта, могут потребоваться консультации кардиолога, эндокринолога, пульмонолога или других специалистов», — сказал эксперт.

Однако доктор подчеркнул, что существует огромное количество противопоказаний к полумарафонам. Например, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, серьезные сердечно-сосудистые проблемы, такие как нестабильная стенокардия или недавно перенесенный инфаркт.

Также к противопоказаниям терапевт отнес эндокринные нарушения, тяжелую анемию, заболевания опорно-двигательного аппарата и серьезные психические расстройства.

Поэтому Степаненко рекомендует обязательно пройти обследование у врача, чтобы быть уверенным в готовности к забегу.

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