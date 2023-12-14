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Терапевт рассказала, что нельзя делать в спортивном зале
Фитнес

Сегодня, 14:05

1 мин.

Терапевт рассказала, что нельзя делать в спортивном зале

Мария Маковей
Автор
Парень делает выпады с гантелями
Фото djiledesign/istockphoto.com
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В беседе с порталом NEWS.ru врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что жевательная резинка во время физических упражнений способна привести к асфиксии и даже смерти.

По ее словам, при интенсивных тренировках или спарринге на ринге жевательная резинка может попасть в дыхательные пути и вызвать удушье.

«Жевать жвачку в спортзале абсолютно недопустимо. Высока вероятность ее попадания в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксией) и последующей смертью», — объяснила эксперт.

Врач добавила, что во время жевания у человека сбивается дыхание, что оказывает дополнительную нагрузку на организм при занятиях спортом.

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