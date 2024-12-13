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Тренер назвала распространенную ошибку в фитнесе
Фитнес

Сегодня, 16:25

1 мин.

Тренер назвала распространенную ошибку в фитнесе

Мария Задорожная
Автор
Девушка пьет воду во время тренировки
Фото djiledesign, iStock
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Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина в беседе с «СЭ» назвала одну из самых частых ошибок во время тренировок. По ее словам, чтобы «подсушиться», многие люди отказываются пить воду во время тренировки, а также сразу после ее завершения. Советы с таким методом «сушки» часто встречаются на просторах интернета.

«Такой подход в корне ошибочный. Тем, кто занимается спортом ради здоровья и поддержания формы, не стоит пользоваться такими рекомендациями. «Сушкой» занимаются профессиональные спортсмены. И даже у профи это достаточно опасная практика. Для здоровья это большой стресс, и не всегда подобные истории заканчиваются позитивно», — отметила специалист.

Чтобы сохранить здоровье, во время тренировки тренер советует пить чистую воду маленькими глотками. Все дело в том, что при интенсивной физической нагрузке организм теряет много жидкости, а ее необходимо восполнять. Это поможет избежать обезвоживания.

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