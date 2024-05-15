Тренер объяснил, чем полезен стритлифтинг

В беседе с «СЭ» тренер Александр Калагур подчеркнул, что стритлифтинг очень полезен для физического развития и укрепления здоровья. По его словам, этот вид спорта увеличивает мышечную массу и силу, так как упражнения с дополнительным весом способствуют эффективному наращиванию мышц. Особенно это касается верхней части тела: спины, груди и рук.

Также стритлифтинг улучшает показатели выносливости, укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает координацию.

«Овладение сложными упражнениями и достижение прогресса в поднятии веса может значительно повысить уверенность в себе и самооценку», — заключил эксперт.