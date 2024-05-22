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Тренер объяснил, зачем нужна утренняя кардионагрузка
Фитнес

Сегодня, 12:45

1 мин.

Тренер объяснил, зачем нужна утренняя кардионагрузка

Мария Маковей
Автор
Мужчина бегает по утрам
Фото Goads Agency/istockphoto.com
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Тренер Александр Калагур считает, что утренняя кардионагрузка — это отличное начало для продуктивного и успешного дня. Это связано с тем, что во время выполнения физических упражнений, которые тренируют сердце, вырабатываются гормоны серотонин и дофамин. Именно они напрямую связаны с чувством счастья и удовлетворения, отметил эксперт в разговоре с «СЭ».

Кроме того, любая физическая активность высвобождает эндорфины — естественное обезболивающее, которое необходимо организму во время занятий спортом. Также они улучшают настроение.

«Регулярные утренние кардиозарядки помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить сон и повысить самооценку», — подчеркнул тренер.

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