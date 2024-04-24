Тренер объяснила, чем полезна поза дерева для организма

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала «СЭ» о пользе позы дерева. По ее словам, эта базовая асана способствует развитию нескольких качеств. Первое из них — баланс. Кроме того, поза дерева учит концентрации внимания, направлена на достижение как внешнего, так и внутреннего равновесия.

Также эта асана укрепляет мышцы ног, включая внутреннюю поверхность бедер и подколенные сухожилия. Еще она благоприятно воздействует на нервную систему. Учит терпению и сосредоточенности, дарит ощущение силы и уверенности в себе.