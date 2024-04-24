Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Тренер объяснила, чем полезна поза дерева для организма
Фитнес

Сегодня, 14:00

1 мин.

Тренер объяснила, чем полезна поза дерева для организма

Мария Маковей
Автор
Девушка в позе дерева на берегу моря
Фото aluxum/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала «СЭ» о пользе позы дерева. По ее словам, эта базовая асана способствует развитию нескольких качеств. Первое из них — баланс. Кроме того, поза дерева учит концентрации внимания, направлена на достижение как внешнего, так и внутреннего равновесия.

Также эта асана укрепляет мышцы ног, включая внутреннюю поверхность бедер и подколенные сухожилия. Еще она благоприятно воздействует на нервную систему. Учит терпению и сосредоточенности, дарит ощущение силы и уверенности в себе.

Какие бывают медитации и&nbsp;чем они отличаются. Гид по медитациям: какие они бывают и как выбрать свою

Универсальные упражнения
0
Новости холдинга
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем