Тренер перечислила преимущества 15-минутных тренировок

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина в беседе с «Лентой.ру» рассказала о преимуществах 15-минутных тренировок.



К главным плюсам специалист отнесла экономию времени и финансов, ведь для таких занятий не нужно покупать абонемент в зал, специальный инвентарь и тратить время на дорогу. Также такие экспресс-тренировки позволяют войти в тренировочный режим без стресса.



«Когда люди погружаются в омут с головой и начинают путь в спорт с длительных и частых тренировок, то очень быстро они теряют мотивацию и темп. С короткими вариантами нагрузки такого не происходит», — отметила Бахтурина.



Также эксперт подчеркнула, что «пятнадцатиминутки» не считаются заменой полноценных тренировок.



«Оптимальный вариант: начать заниматься с коротких комплексов, чтобы влиться в процесс, и постепенно наращивать нагрузку до полноценных тренировок два-три раза в неделю по часу», — сказала тренер.



Бахтурина посоветовала оставить быстрые тренировки для загруженных дней в качестве утренней зарядки или вечерней заминки. А для составления индивидуального 15-минутного тренировочного плана и постановки техники обратиться к тренеру.