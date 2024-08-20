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Тренер перечислила преимущества 15-минутных тренировок
Фитнес

Сегодня, 16:20

1 мин.

Тренер перечислила преимущества 15-минутных тренировок

Мария Задорожная
Автор
Тренировка дома
Фото PavelIvanov/istockphoto.com
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Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина в беседе с «Лентой.ру» рассказала о преимуществах 15-минутных тренировок.

К главным плюсам специалист отнесла экономию времени и финансов, ведь для таких занятий не нужно покупать абонемент в зал, специальный инвентарь и тратить время на дорогу. Также такие экспресс-тренировки позволяют войти в тренировочный режим без стресса.

«Когда люди погружаются в омут с головой и начинают путь в спорт с длительных и частых тренировок, то очень быстро они теряют мотивацию и темп. С короткими вариантами нагрузки такого не происходит», — отметила Бахтурина.

Также эксперт подчеркнула, что «пятнадцатиминутки» не считаются заменой полноценных тренировок.


«Оптимальный вариант: начать заниматься с коротких комплексов, чтобы влиться в процесс, и постепенно наращивать нагрузку до полноценных тренировок два-три раза в неделю по часу», — сказала тренер.

Бахтурина посоветовала оставить быстрые тренировки для загруженных дней в качестве утренней зарядки или вечерней заминки. А для составления индивидуального 15-минутного тренировочного плана и постановки техники обратиться к тренеру.

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