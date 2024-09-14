Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Тренироваться
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Тренер рассказал, с чего следует начинать тренировки в зале
Фитнес

Сегодня, 18:30

1 мин.

Тренер рассказал, с чего следует начинать тренировки в зале

Мария Задорожная
Автор
Мужчина со штангой в руках
Фото Hirurg/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Тренер Булат Зиастинов поделился с «СЭ» советами, которые помогут новичкам освоиться в тренажерном зале. По его словам, начинать работу в зале следует с постановки правильной техники. Первая тренировка должна быть без отягощения либо с легким весом, который едва чувствуется. Только после постановки правильной техники эксперт рекомендует переходит к увеличению рабочего веса.

«80% хорошей тренировки — это базовые упражнения. С помощью их вы задействуете сразу несколько мышечных групп и укрепляете не просто отдельные мышечные волокна, но и весь корпус. Для начинающего атлета подойдут подтягивания, тяга и гиперэкстензия», — отметил тренер.

Также Зиастинов советует не забывать про разминку и заминку. Перед силовой тренировкой важно разогреть мышцы, в идеале начать с суставной гимнастики и небольшого кардио (10-15 минут). После тренировки обязательно сделать заминку в виде растяжки.

«Попробуйте завести дневник тренировок. Он позволит отслеживать ваш прогресс. Записывайте длительность тренировки, план, упражнения. Если в какой-то момент вы перестанете видеть прогресс, то сможете отследить, в какой момент он замедлился», — добавил эксперт.

Кроме того, важно понимать, что любая цель, похудение или набор массы, требует времени. Поэтому в тренировках важна регулярность и дисциплина.

Девушка на&nbsp;тренировке. Жиросжигающая видеотренировка на все тело. 14 эффективных упражнений
Новости холдинга
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ