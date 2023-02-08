Тренер рассказал, сколько времени потребуется, чтобы накачать ягодицы

Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу Алексей Моисеев специально для «СЭ» рассказал, что добиться заметных изменений в форме ягодиц можно за 3-8 месяцев. Ускорят результат контроль тренера и базовые упражнения, задействующие и другие группы мышц (кора, плеч, груди и прочие). «Если работаете на конкретную цель, привлекайте профессионалов, и желательно не онлайн, а вживую. Поскольку только находящийся рядом тренер сможет правильно оценить ошибки в технике и своевременно их исправить», — порекомендовал Алексей Моисеев.

Реально ли добиться с помощью спорта и питания таких форм, как у Ким Кардашьян, читайте в полной версии материала в «СЭ».