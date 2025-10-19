Тренер рассказала, как быстро уходят мышцы, если перестать тренироваться

Когда человек решает начать ходить в зал с понедельника, ему может казаться, что идеальная фигура — это конечная цель, ради которой стоит немного постараться и затем наслаждаться результатами годами. Однако тело не ограничивается только ростом мышц: оно также имеет способность терять их. Часто говорят, что мышечная масса уходит быстрее, чем появляется. Эту тему подробно разъяснила для «Доктора Питера» тренер Елизавета Прокудина.

По ее словам, в процессе тренинга запускается анаболический цикл: мышцы получают стимул и постепенно увеличиваются в объеме. На этот процесс влияют нагрузка, питание, время восстановления и общий образ жизни. Если же случается травма, длительный период отдыха или пауза в тренировках, начинается катаболический процесс: мышечная масса уменьшается.

Скорость этого процесса зависит от нескольких факторов:

Уровень подготовки. У опытных спортсменов снижение массы происходит медленнее, чем у новичков.

Активность. Полное прекращение движения ускоряет потерю мышц, тогда как повседневная активность и ходьба замедляют этот процесс.

Питание. Сбалансированное питание с достаточным количеством белка способствует более медленной утрате мышц. Пренебрежение питанием ускоряет его.

Генетика и гормональный фон.

Возраст. С возрастом доля мышечной массы обычно снижается, если человек не поддерживает активность, не следит за питанием и не выполняет силовые тренировки. В таком случае мышцы тоже уходят быстрее.

Также тренер дала советы, которые помогут ускорить рост мышц: