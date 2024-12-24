Тренер рассказала, с какого возраста лучше начинать заниматься бадминтоном

Кандидат в мастера спорта по бадминтону, тренер Марьяна Ефремова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о пользе бадминтона для организма и с какого возраста стоит начать заниматься данным видом спорта.

«Бадминтон сочетает в себе элементы физической нагрузки, умственной концентрации и стратегического мышления. Специалисты европейской ассоциации психиатрии отмечают, что он, положительно влияет на психоэмоциональное состояние детей. Регулярные занятия спортом помогают улучшить настроение и снижают риск развития депрессий. Бадминтон, как командная игра и парное состязание, способствует развитию социальных навыков, умению работать в команде и формированию дружеских связей», — сказала эксперт.

По словам специалиста, тренировки по бадминтону включают не только игру на корте, но и бег, упражнения на координацию движений, выносливость и растяжку. Занятия этим спортом способствуют укреплению мышечного корсета — активно тренируются мышцы ног, рук и пресса, что, в свою очередь, приводит к улучшению рельефа тела и общему оздоровлению. Кроме того, регулярные тренировки оздоравливают сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что является неоценимым преимуществом для растущего организма. Также бадминтон положительно влияет на зрение.

Ефремова подчеркнула, что занятия бадминтоном можно начинать уже с 6-8 лет, однако важно учитывать физическое развитие и интерес каждого ребенка.

«Я поздно начала заниматься бадминтоном, в 9 лет, и когда в 12 поехала на первые в жизни всероссийские соревнования, мне было трудно. Ведь все дети уже имели за плечами опыт участия в турнирах. А я нет. Итог предсказуем — осталась без медалей», — добавила специалист.

Спортсменка подчеркнула, что в возрасте 6-8 лет дети могут легко освоить основные навыки и понять правила игры. Важно, чтобы занятия проходили под присмотром опытного тренера, который будет учитывать индивидуальные особенности ребенка и разработает для него подходящую программу тренировок.