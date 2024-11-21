Ученый рассказал, когда нужно брать перерыв в тренировках

Отсутствие прогресса в тренировках — основной повод взять паузу в тренировках, считает специалист в области физиологии и член Британского общества исследования сердечно-сосудистой системы Дэниел Брейсон. Об этом он заявил в интервью изданию The Conversation.

Многие фитнес-блогеры утверждают, что недельный перерыв от тренажерного зала каждые полтора-два месяца может значительно улучшить результаты. По мнению Брейсона, задача такого «разгрузочного» периода заключается в том, чтобы дать организму возможность восстановить повреждения, которые могут возникать вследствие интенсивных тренировок.

Он также отметил, что у людей, занимающихся физической активностью от одного до трех раз в неделю, обычно не накапливается сильная усталость и мышечные микротравмы. Однако у тех, кто тренируется регулярно или готовится к соревнованиям, мышцы могут находиться в состоянии легкого и постоянного повреждения. Это приводит к негативным последствиям, в частности, к снижению способности мышц эффективно использовать кислород. В этом случае недельный отдых просто необходим.

Чтобы избежать перетренированности и улучшить физическую форму, специалист посоветовал обращать внимание не на количество выполненных упражнений, а на их эффективность. По его мнению, заметное снижение спортивных результатов или отсутствие прогресса является веской причиной для того, чтобы взять паузу.