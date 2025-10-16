Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Тренироваться
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
В Египте впервые состоится международный триатлон IRONSTAR EGYPT 2026
Фитнес

16 октября, 12:55

2 мин.

В Египте впервые состоится международный триатлон IRONSTAR EGYPT 2026

Мария Задорожная
Автор
IRONSTAR EGYPT 2026
Фото IRONSTAR

С 30 января по 1 февраля 2026 года в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря пройдет первый в истории Египта триатлон серии IRONSTAR. Соревнования дадут старт новому сезону и станут дебютом на африканском континенте.

«Первый старт IRONSTAR в Египте — важный шаг для нас и для всей команды. Мы продолжаем развивать международное направление даже в это непростое время, потому что верим в силу спорта, который объединяет и вдохновляет. Для нас важно давать спортсменам возможность испытать себя в новых условиях, открыть другие культуры и получить уникальный опыт соревнований за пределами России», — рассказывает учредитель и лидер международного направления Андрей Кавун.

Программа фестиваля начнется 30 января с заплыва SWIMSTAR ONE MILE на дистанции 1,852 км. Затем покажут себя самые юные бегуны в забегах STARKIDS. Маленькие чемпионы в возрасте от 0 до 6 лет преодолеют 500 м, а ребята постарше, от 7 до 12 лет, смогут пробежать 1 км. Вечером состоится женский забег IRONLADY на 5 км, который традиционно проходит для участниц любого уровня подготовки.

Завершением уик-энда станут триатлонные гонки, которые запланированы на 31 января. Участникам предложат два основных формата на выбор: для опытных атлетов подготовлена дистанция IRONSTAR 113, которая включает 1,93 км плавания, 89 км велогонки и полумарафонский бег на 21,1 км. Приверженцев классики ждет олимпийская дистанция, состоящая из 1,5 км плавания, 40-километрового велоэтапа и 10-километрового забега. В обеих гонках можно испытать себя как в индивидуальном зачете, так и в формате эстафетной команды.

Организаторы уделили особое внимание разработке маршрутов. Плавательный этап пройдет в теплой и чистой акватории Красного моря, дистанция динамичной велосипедной части гонки проложена по современным и широким шестиполосным магистралям вдоль красот региона. Завершающий беговой сегмент состоится по благоустроенной и зеленой территории курортной зоны.

Подробную информацию о событии можно найти на официальном сайте.

Триатлон: с&nbsp;чего начать.С чего начать заниматься триатлоном

ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Читайте далее
Тренер рассказала, как быстро уходят мышцы, если перестать тренироваться