В Египте впервые состоится международный триатлон IRONSTAR EGYPT 2026

С 30 января по 1 февраля 2026 года в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря пройдет первый в истории Египта триатлон серии IRONSTAR. Соревнования дадут старт новому сезону и станут дебютом на африканском континенте.

«Первый старт IRONSTAR в Египте — важный шаг для нас и для всей команды. Мы продолжаем развивать международное направление даже в это непростое время, потому что верим в силу спорта, который объединяет и вдохновляет. Для нас важно давать спортсменам возможность испытать себя в новых условиях, открыть другие культуры и получить уникальный опыт соревнований за пределами России», — рассказывает учредитель и лидер международного направления Андрей Кавун.

Программа фестиваля начнется 30 января с заплыва SWIMSTAR ONE MILE на дистанции 1,852 км. Затем покажут себя самые юные бегуны в забегах STARKIDS. Маленькие чемпионы в возрасте от 0 до 6 лет преодолеют 500 м, а ребята постарше, от 7 до 12 лет, смогут пробежать 1 км. Вечером состоится женский забег IRONLADY на 5 км, который традиционно проходит для участниц любого уровня подготовки.

Завершением уик-энда станут триатлонные гонки, которые запланированы на 31 января. Участникам предложат два основных формата на выбор: для опытных атлетов подготовлена дистанция IRONSTAR 113, которая включает 1,93 км плавания, 89 км велогонки и полумарафонский бег на 21,1 км. Приверженцев классики ждет олимпийская дистанция, состоящая из 1,5 км плавания, 40-километрового велоэтапа и 10-километрового забега. В обеих гонках можно испытать себя как в индивидуальном зачете, так и в формате эстафетной команды.

Организаторы уделили особое внимание разработке маршрутов. Плавательный этап пройдет в теплой и чистой акватории Красного моря, дистанция динамичной велосипедной части гонки проложена по современным и широким шестиполосным магистралям вдоль красот региона. Завершающий беговой сегмент состоится по благоустроенной и зеленой территории курортной зоны.

