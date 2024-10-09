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В Казани прошли Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике
Фитнес

9 октября, 19:30

1 мин.

В Казани прошли Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

Мария Задорожная
Автор
Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике.
Фото Пресс-служба ФФАР
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С 4 по 7 октября в Казани проходили Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Бороться за медали приехали 1500 спортсменов из 23 регионов страны. Организатором выступила Федерция фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства спорта Республики Татарстан и Федерации фитнес-аэробики Республики Татарстан.

В основной программе соревнований было представлено 5 официальных дисциплин фитнес-аэробики. Одновременно жюри оценивало и выступления в новых дисциплинах, которые только набирают популярность и готовятся к аккредитации.

«Именно в Казани ежегодно проходят масштабные соревнования по фитнес-аэробике для начинающих и опытных спортсменов со всей страны. В столице Республики Татарстан мы в прошлом году презентовали наш медиапроект «Школа успеха ФФАР», пять общеобразовательных школ Казани участвовали в пилотном проекте по внедрению модуля фитнес-аэробики в школьную программу. В этом году лучшие команды Татарстана получат приглашение на Кубок России и международный турнир в Москве».

— отметила президент ФФАР Татьяна Полухина.

Кроме того, участники и гости соревнований смогли насладиться торжественным открытием, эффектным парадом спортсменов и концертными номерами. Для тренеров были организованы воркшопы по аэробике, степ-аэробике и силовой аэробике.

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