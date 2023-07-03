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Сегодня, 19:05

На поле «Лужников» прошла масштабная тренировка для 2000 человек

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Большая тренировка по растяжке в Лужниках.
Фото SMSTRETCHING
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1 июля 2023 года в олимпийском комплексе «Лужники» прошло празднование 100-летия московского спорта, организованное департаментом спорта города Москвы. Одной из самых масштабных активностей в этот день стала открытая тренировка по стретчингу и барре от Самиры Мустафаевой и студии SMSTRETCHING для 2000 человек. Она прошла на Большой спортивной арене «Лужников».

Тренировка проходила под авторский музыкальный плейлист студии SMSTRETCHING, а каждый участник получил подарок от beauty-партнера Darling*.

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