Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Тренироваться
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
В Москве состоится ежегодная Национальная премия по вейксерфингу
Фитнес

19 ноября, 19:20

1 мин.

В Москве состоится ежегодная Национальная премия по вейксерфингу

Мария Задорожная
Автор
Ежегодная Национальная премия по вейксерфингу.
Фото Пресс-служба мероприятия

30 ноября в Москве состоится седьмая Национальная премия по вейксерфингу. Она соберет лучших спортсменов, тренеров, спортивные бренды и всех неравнодушных к этому виду спорта людей для подведения итогов сезона. Также в ходе мероприятия отметят лучших и зафиксируют ключевые достижения уходящего года. Премия учреждена проектом Prowakesurf в 2019 году.

«В этом году все спортсмены показали отличные результаты на российских и международных соревнованиях — именно такие выступления делают спорт живым и заметным. Премия PROWAKESURF — это возможность поблагодарить райдеров и всех, кто развивает индустрию. Она не столько про итоги сезона, сколько про вдохновение. Мы видим свою задачу в том, чтобы все больше людей вставали на доску и становились частью нашего сообщества», — отметила сооснователь Prowakesurf и организатор премии Алена Белякова.

Победители будут определены в номинациях «Райдер года», «PROрайдер года», «Семья года», «Событие года», «Проект года», «Персона года», «Трюк года», «Кадр года» и «Антипремия года».

Вейксерфинг.В чем разница между вейкбордингом и вейксерфингом

ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Axios раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции
Путин принял участие в конференции по развитию ИИ. Главное
В ООН приняли резолюцию об «олимпийском перемирии» на период Игр в Италии
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги