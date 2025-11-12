В Москве состоится Кубок России по фитнес-аэробике

С 1 по 5 декабря в многофункциональном, высокотехнологичном спортивном комплексе «НАВКА АРЕНА» пройдут главные турниры года по фитнес-аэробике — Кубок России и Московский международный турнир «Мишка и Матрешка». Масштабный спортивный марафон объединит более 1500 участников из 25 регионов. Также приглашение на турнир получили спортсмены из Беларуси, Казахстана, Индии, Пакистана, Кореи, Перу и Кубы. Организатор мероприятия — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР).

«С каждым годом растет масштаб, профессионализм и уровень цифровизации наших состязаний, внедряем самые современные технологии контроля доступа и безопасности, проводим мастер-классы и открытые семинары для экспертов. В этом году международному турниру ФФАР присвоено название — Московский международный фестиваль по фитнес-аэробике «Мишка и Матрешка». Соревнование официально получило статус международного с возможностью участия представителей всех континентов. Все больше стран поддерживают Россию в стремлении создать доступную, свободную от любых санкций площадку для обмена опытом и демонстрации лучших достижений фитнес-аэробики», — сказала президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Соревнования организуют по официально аккредитованным дисциплинам: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Сильнейшие войдут в сборную России по фитнес-аэробике и получат возможность представлять страну на Чемпионате Европы в 2026 году. Помимо официально аккредитованных дисциплин, фестиваль включает новые направления: силовая аэробика соло, в дуэте и малой группе, степ -аэробика в дуэте, малой и большой группе, танцевальная аэробика в большой группе, хип-хоп в дуэте и малой группе, хип-хоп-баттл, фитнес-мастер и фитнес-трофи.

В финальный день соревнований жюри подведет итоги второго открытого реалити-конкурса «Пульс успеха». А 4 декабря тренеры-преподаватели и профессионалы в сфере фитнеса соберутся на открытом практическом семинаре. Спортсмены и болельщики смогут посетить мастер-класс по актуальному в дисциплине хип-хоп танцевальному стилю электро, открытый урок для всех желающих проведет известный танцор и хореограф Валек Уфория.