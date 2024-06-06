В Швейцарии завершился чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике

С 30 мая по 2 июня в швейцарском Пфеффиконе (кантон Цюрих) прошел чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике. Организатором выступила Международная федерация спортивной и фитнес-аэробики FISAF International. По специальному приглашению исполнительного директора FISAF International Дианы Минариковой в мероприятии принимала участие президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

В турнире участвовали около 700 спортсменов из Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Польши, Венгрии и Швейцарии.

Состязания проходили в двух видах программы — спортивной аэробике и фитнес-аэробике, которая включала в себя аэробику-гранде (аналог аэробики в российском чемпионате), аэробику-петит (аналог аэробики пять человек) и степ-аэробику. В программе спортивной аэробики состязались солисты, дуэты и группы, состоящие как из мужчин, так и из женщин. В фитнес-аэробике — аэробике-гранде, аэробике-петит и степ-аэробике — команды также имели смешанный состав.

Кроме того, впервые на чемпионате Европы был организован дивизион новайс, где в индивидуальных и групповых разрядах в разных возрастах выступали начинающие спортсмены, представляющие более простые программы, чем участники основного дивизиона.

«Больше всего золотых медалей на чемпионате завоевала сборная Чехии, что было вполне предсказуемо. В некоторых дисциплинах и возрастах чешские спортсмены занимали весь пьедестал. Также было много сильных спортсменов из Бельгии и Польши. Чуть менее сильной в этот раз была Франция», — рассказала президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Федерация фитнес-аэробики России по-прежнему является членом Международной федерации FISAF International, продолжает проводить свои мероприятия и национальные турниры под эгидой международной федерации по утвержденным ею правилам, пользуется техническими регламентами, а также принимает участие в совещаниях генеральной ассамблеи FISAF International. Татьяна Полухина является членом наблюдательного совета FISAF International (FISAF International superviser board), также представители ФФАР входят в состав технического комитета FISAF International по хип-хопу.

«Несмотря на запрет участия российских спортсменов в европейских турнирах по фитнес-аэробике, мы продолжаем поддерживать тесные контакты и обмениваться опытом с нашими зарубежными коллегами, — отметила Татьяна Полухина.