В столице завершился международный турнир по паделу «Москва 2025»

В столице России завершился международный турнир по паделу «Москва 2025». В этом году он собрал рекордное количество игроков — 120 спортсменов из 6 стран: России, Испании, Италии, Аргентины, Грузии и Беларуси. Организатор мероприятия — Федерация падела России совместно с Департаментом спорта города Москвы и АНО «Московский спорт».

Международный турнир «Москва 2025» проходил во второй раз, в этом году он показал высокий уровень участников: 23 игрока из топ-100 мирового рейтинга FIP (Международной федерации падела), а 10 из них — из топ-50. Среди хедлайнеров: 2-кратный чемпион мира в составе сборной Аргентины Адриан Аллеманди; лучший молодой игрок Европы по версии FIP, итальянец Энцо Йенсен; 2-кратный чемпион мира среди юниоров в составе сборной Испании, 17-летний Хуан Самора, а также лучшая паделистка России Ксений Шарифова, занимающая 31-ю строчку мирового рейтинга FIP.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли в эти дни на матчи турнира — вы были невероятными. Мы чувствуем, как в России любят падел! Отдельная благодарность организаторам — этот турнир прошел на уровне лучших этапов Premier Padel Tour. Хочу посвятить эту победу своей маме, всем болельщикам и конечно же своей напарнице Марте!», — отметила Ксения Шарифова, победительница международного турнира «Москва 2025».

Адриан Аллеманди, победитель турнира, поблагодарил за высокий уровень организации турнира. Он отметил, что падел в России развивается стремительными темпами.

«Нам очень лестно слышать позитивные отзывы от игроков об уровне организации турнира. Безусловно, это главное международное событие в календаре федерации. И мы рады, что уровень турнира растет с каждым годом. Если год назад у нас было лишь два игрока из топ-50 мирового рейтинга, то сейчас это уже 10 спортсменов, причем, преимущественно молодые игроки, будущие лидеры международного падела. Увеличилось и количество участников — с 64 до 120. А аншлаг на трибунах — приятное подтверждение тому, что аудитория падела в России тоже стремительно растет. Уверен, проведение международного турнира в Москве будет становиться все более заметным и престижным событием в на международной арене», — подытожил Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России.