Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Тренироваться
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
В столице завершился международный турнир по паделу «Москва 2025»
Фитнес

27 октября, 16:45

2 мин.

В столице завершился международный турнир по паделу «Москва 2025»

Мария Задорожная
Автор
Международный турнир по паделу «Москва 2025»
Фото Пресс-служба турнира

В столице России завершился международный турнир по паделу «Москва 2025». В этом году он собрал рекордное количество игроков — 120 спортсменов из 6 стран: России, Испании, Италии, Аргентины, Грузии и Беларуси. Организатор мероприятия — Федерация падела России совместно с Департаментом спорта города Москвы и АНО «Московский спорт».

Международный турнир «Москва 2025» проходил во второй раз, в этом году он показал высокий уровень участников: 23 игрока из топ-100 мирового рейтинга FIP (Международной федерации падела), а 10 из них — из топ-50. Среди хедлайнеров: 2-кратный чемпион мира в составе сборной Аргентины Адриан Аллеманди; лучший молодой игрок Европы по версии FIP, итальянец Энцо Йенсен; 2-кратный чемпион мира среди юниоров в составе сборной Испании, 17-летний Хуан Самора, а также лучшая паделистка России Ксений Шарифова, занимающая 31-ю строчку мирового рейтинга FIP.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли в эти дни на матчи турнира — вы были невероятными. Мы чувствуем, как в России любят падел! Отдельная благодарность организаторам — этот турнир прошел на уровне лучших этапов Premier Padel Tour. Хочу посвятить эту победу своей маме, всем болельщикам и конечно же своей напарнице Марте!», — отметила Ксения Шарифова, победительница международного турнира «Москва 2025».

Адриан Аллеманди, победитель турнира, поблагодарил за высокий уровень организации турнира. Он отметил, что падел в России развивается стремительными темпами.

«Нам очень лестно слышать позитивные отзывы от игроков об уровне организации турнира. Безусловно, это главное международное событие в календаре федерации. И мы рады, что уровень турнира растет с каждым годом. Если год назад у нас было лишь два игрока из топ-50 мирового рейтинга, то сейчас это уже 10 спортсменов, причем, преимущественно молодые игроки, будущие лидеры международного падела. Увеличилось и количество участников — с 64 до 120. А аншлаг на трибунах — приятное подтверждение тому, что аудитория падела в России тоже стремительно растет. Уверен, проведение международного турнира в Москве будет становиться все более заметным и престижным событием в на международной арене», — подытожил Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России.

ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Читайте далее
Более 10 тысяч человек приняли участие в «Гонке Героев» в Дагестане