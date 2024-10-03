Врач ЛФК объяснила, зачем укреплять мышцы-стабилизаторы

Врач ЛФК Ирина Лымарь эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что такое мышцы-стабилизаторы и зачем их нужно укреплять.

Мышцы-стабилизаторы — это вид мышц, которые обеспечивают фиксацию и устойчивость частей скелета друг относительно друга. Они удерживают органы и кости при выполнении движений с различной амплитудой. К мышцам-стабилизаторам относятся мышцы спины и пресса, ягодичные мышцы, подостная мышца и другие, сказала эксперт.

«Укрепление мышц-стабилизаторов с помощью упражнений позволяет улучшить равновесие и координацию, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Это значит, что им будет легче сохранить равновесие и не упасть, если поскользнулись или когда начала кружиться голова», — объяснила доктор.

Укрепление мышц-стабилизаторов позволяет избегать травм при обычной бытовой активности и при занятиях спортом. Кроме того, увеличивается сила мышц и снижается риск развития таких заболеваний, как остеопороз.

«Тренировать самостоятельно мышцы-стабилизаторы можно, однако лучше посетить несколько занятий у специалистов. Необходимо понимать, какие упражнения нужны для проработки тех или иных групп мышц. Также важна правильная техника их выполнения», — подытожила Лымарь.