Врач по спортивной медицине рассказал о пользе кинезиотейпирования

Врач по спортивной медицине первой квалификационной категории Шостак Владимир эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что такое кинезиотейпирование и чем оно полезно.

«Наверняка многие не раз обращали внимание на цветные пластыри, наклеенные на различные участки тела спортсменов. Это кинезиотейп — специальный тканевый пластырь на клеевой основе с небольшим содержанием синтетических материалов», — сказал эксперт.



По словам доктора, кинезиотейп — это не просто пластырь, он «поддерживает» связки, суставы и мышцы, обладает обезболивающим и согревающим эффектом, снимает отеки и формирует правильный стереотип движений. Также считается отличной профилактикой травматизма.

«При наклеивании регулируется степень натяжения тейпа, он приподнимает кожу над нижележащими слоями за счет сморщивания. Таким образом, улучшается локальный кровоток, что способствует снятию отека, обезболиванию, возникает ощущение тепла под тейпом», — объяснил Шостак.

Также за счет активизации рефлекторных механизмов, которые «заглушают» сигналы от болевых рецепторов, поступающих в головной мозг, происходит обезболивание. А за счет своей эластичности кинезиотейп не лишает суставы движения, однако, возникает субъективное ощущение стабильности в суставе.