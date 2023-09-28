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Сегодня, 14:45

Врач рассказал, как и где начать тренироваться на свежем воздухе

Фото istockphoto.com/lz
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Врач Рамил Шахвеледов рассказал «СЭ» о пользе тренировок на свежем воздухе.

«Занятия на природе могут увеличить уровень энергии, улучшить внимание и память, благодаря стимуляции кровообращения и дополнительному поступлению кислорода в организм», — сказал врач «СЭ».

Также специалист отмечает, что свежий воздух, солнечный свет, красивые виды и приятные звуки природы поднимут настроение и помогут справиться со стрессом.

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