Врач рассказал, как и где начать тренироваться на свежем воздухе

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Врач Рамил Шахвеледов рассказал «СЭ» о пользе тренировок на свежем воздухе.
«Занятия на природе могут увеличить уровень энергии, улучшить внимание и память, благодаря стимуляции кровообращения и дополнительному поступлению кислорода в организм», — сказал врач «СЭ».
Также специалист отмечает, что свежий воздух, солнечный свет, красивые виды и приятные звуки природы поднимут настроение и помогут справиться со стрессом.
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