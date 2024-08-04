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Врач рассказала, как безопасно тренироваться в зале людям с лишним весом
Фитнес

Сегодня, 12:30

1 мин.

Врач рассказала, как безопасно тренироваться в зале людям с лишним весом

Мария Задорожная
Автор
Девушка на тренировке
Фото LightFieldStudios/istockphoto.com
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Врач Ольга Уланкина в разговоре с РИА «ТОП68» заявила, что людям с лишним весом необходимо сочетать разные виды физических нагрузок — кардио, силовые упражнения и растяжку. При этом эксперт советует избегать высокоинтенсивных интервальных тренировок, например кроссфита, потому что они сильно нагружают сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы.

В качестве кардионагрузок врач рекомендует выбирать ходьбу, езду на велосипеде или велотренажере, греблю или танцы. От бега и прыжков следует отказаться, так как при лишнем весе они могут привести к травмам.

«Важно проводить разминку в начале любой тренировки и заминку в ее конце. Это простые гимнастические упражнения, легкая растяжка — такая подготовка поможет избежать травм во время занятия и подготовиться к физнагрузке. Тем, кто только начал заниматься физкультурой, рекомендуется следить за своим пульсом — он не должен превышать 140 ударов в минуту», — объяснила доктор.

Кроме того, медик напомнила, что процесс похудения требует комплексного подхода и занимает длительное время. Необходимо не только пойти в зал, но и сформировать новые привычки в питании, наладить режим сна и добавить больше активности в повседневную жизнь.

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