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Сегодня, 17:35

Врач рассказала о пользе планки для снижения давления

Фото istockphoto.com/SeventyFour
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Врач ЛФК и спортивной медицины Мария Тихомирова назвала некоторые виды тренировок, которые помогут предотвратить скачки давления. По словам эксперта, изометрические упражнения, включая «планку» и «стульчик», помогают снизить давление. Также эффективен аэробный тренинг.

«Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание, бег трусцой, продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров и в долгосрочной перспективе приводят к устойчивому снижению давления», — приводит слова специалиста портал KP.ru.

Тихомирова отмечает, что именно аэробные нагрузки считаются самым безопасным методом физической коррекции артериального давления. Однако перед занятиями необходимо получить разрешение лечащего врача.

Ранее кардиолог объяснила, как снизить артериальное давление.

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