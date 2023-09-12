Врач рассказала о пользе планки для снижения давления

Врач ЛФК и спортивной медицины Мария Тихомирова назвала некоторые виды тренировок, которые помогут предотвратить скачки давления. По словам эксперта, изометрические упражнения, включая «планку» и «стульчик», помогают снизить давление. Также эффективен аэробный тренинг.

«Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание, бег трусцой, продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров и в долгосрочной перспективе приводят к устойчивому снижению давления», — приводит слова специалиста портал KP.ru.

Тихомирова отмечает, что именно аэробные нагрузки считаются самым безопасным методом физической коррекции артериального давления. Однако перед занятиями необходимо получить разрешение лечащего врача.

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