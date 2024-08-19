Забег «Навстречу Играм Дружбы» откроет Восточный экономический форум

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4 сентября в 6:30 забег «Навстречу Играм Дружбы» откроет первый день IX Восточного экономического форума во Владивостоке.

На старт выйдут около 1 000 человек. Участники форума и жители Владивостока получат уникальную возможность насладиться красотой Дальнего Востока и пробегут дистанцию 5 км по живописному острову Русский.

Все участники забега получат брендированные футболки с символикой старта и памятные медали. А победители и призеры — медали и подарки от партнеров.

Организаторы забега — спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта России.