Аэробика: что это, виды и польза от занятий

Уже много лет аэробика остается в числе самых популярных направлений фитнеса. В расписаниях практически всех фитнес-клубов можно найти различные ее виды, такие как степ-аэробика, аквааэробика, силовая, танцевальная и спортивная аэробика. Эти занятия привлекают людей всех возрастов и различных уровней физической подготовки. Причина такой популярности аэробики заключается не только в ее разнообразии, но и в том, что она считается одним из лучших способов для снижения веса.
Вместе с врачом по лечебной физкультуре Софьей Федосовой разбираемся, в чем польза и вред аэробики, кому она подойдет, а кому лучше отказаться от такого вида нагрузки.
Аэробика — это вид физической активности, направленный на развитие выносливости и сердечно-сосудистой системы, который включает ритмичные упражнения. Основное отличие аэробики от других видов тренировок заключается в том, что она фокусируется на непрерывной, умеренной интенсивной активности. Другие виды активности могут быть более сложными и краткосрочными.
Аэробика возникла в 1960-х годах, когда американский кардиолог Кеннет Купер предложил программу аэробных упражнений для улучшения сердечно-сосудистого здоровья. Но по-настоящему популярной аэробика стала в 1980-х годах благодаря Джейн Фонде и ее видеотренировкам.
Сегодня современная аэробика включают различные стили, такие как степ-аэробика, зумба и HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки).
Аэробика в умеренном темпе улучшает работу сердца, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, аэробная нагрузка увеличивает приток крови к тканям и органам, что способствует их лучшему насыщению кислородом. Благодаря занятиям можно улучшить обмен веществ и поддержать здоровье сосудов.
Во время тренировки по аэробике можно сжигать от 300 до 600 калорий в зависимости от интенсивности и продолжительности занятия. Тем, кто хочет похудеть, лучше выбирать интенсивные виды аэробики, такие как HIIT или зумба. Во время таких тренировок расходуется больший объем энергии.
Также аэробика помогает поддерживать мышечный тонус, улучшает координацию и пластичность движений.
Классическая программа аэробики включает в себя последовательность ритмичных движений и упражнений, направленных на развитие выносливости, силы и координации. Этот стиль подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, поскольку его можно адаптировать под разные уровни физической подготовки.
Силовая аэробика акцентирует внимание на укреплении мышц и улучшении общей физической формы. Сочетает аэробные элементы с использованием утяжелителей. Популярные упражнения в этом направлении: приседания с гантелями, отжимания и выпады. Они позволяют развивать силу и поддерживать тонус мышц.
Танцевальная аэробика отличается от других видов тем, что включает элементы танца и активные ритмичные движения. Среди популярных направлений можно выделить зумбу, которая включает латиноамериканские ритмы, и латину, которая состоит из танцевальных шагов. Оба стиля повышают настроение и улучшают физическую форму.
Преимущества аквааэробики, по мнению врача, заключаются в снижении нагрузки на суставы и позвоночник. Также можно использовать сопротивление воды для более эффективных тренировок.
Этот вид аэробики подходит для новичков и людей с ограничениями в движениях. Вода обеспечивает поддержку и позволяет тренироваться без риска травм.
Аэробные тренировки не рекомендованы людям, страдающим от серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, хронических заболеваний легких или нарушений опорно-двигательного аппарата, так как такой вид физической активности может привести к обострению состояния.
Кроме того, стоит избегать занятий аэробикой при высокой температуре тела, инфекционных заболеваниях или после недавно перенесенных операций.
Также особую осторожность следует проявлять при работе с тяжелым весом или во время выполнения сложных элементов без подготовки.
Разминка и растяжка перед тренировкой значительно снижают риск травм, подготавливают мышцы и суставы к будущей нагрузке, а также улучшают гибкость и кровообращение. Они помогают активизировать нужные группы мышц и служат хорошей профилактикой растяжений и других травм.
Правильная техника выполнения упражнений существенно влияет на безопасность тренировок.
Аэробика — один из самых эффективных способов сжигания калорий и улучшения общей физической формы. При регулярных занятиях можно достичь значительных результатов в похудении. Однако ключевую роль в снижении веса играет правильное питание.
Для первых тренировок подойдет простой план, который включает базовые упражнения, такие как приседания, отжимания и планка, выполняемые два-три раза в неделю. Этот комплекс поможет постепенно разработать мышцы и улучшить общую физическую форму без излишнего напряжения.
Для безопасности рекомендую несколько месяцев походить на занятия к тренеру, чтобы он рассказал, как правильно выполнять движения.
Упражнения для ног, рук и спины из аэробики включают в себя ряд динамичных и энергичных движений, которые способствуют улучшению выносливости и укреплению мышц.
Для ног подойдут такие упражнения, как приседания с прыжком и степ-таун. Они не только укрепляют мышцы бедер и ягодиц, но и активно расходуют калории.
Для рук подойдут отжимания и круговые движения, которые развивают силу и укрепляют мышцы. Упражнения для спины, такие как наклоны и тяга к груди, помогают укрепить мышечный корсет и поддерживать правильную осанку.
Видеогиды для начинающих можно найти в свободном доступе в интернете. Следует выбирать уроки с пометкой «Для новичков/начинающих». В видеоуроках инструктор должна подробно и понятно объяснять технику, показывать ее. Следует внимательно следить за техникой выполнения упражнений, повторять движения.
Рекомендуется также придерживаться рекомендаций по разминке и заминке, чтобы избежать травм и максимально эффективно провести тренировку.