Японская Походка самурая для гибкости и здоровья суставов. Что это за упражнение?

И как правильно его выполнять.

На видео с тренировок профессиональных спортсменов, особенно борцов, часто можно увидеть, как они вприсядку ползут на коленях через весь зал. Со стороны это выглядит необычно и сложно. Кажется, что новичку такие кульбиты не под силу.

О технике упражнения «Походка самурая» и о том, кому оно подходит, рассказал фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин.

«Походка самурая» — хорошее развивающее упражнение.

Кому подходит «Походка самурая»

Чаще всего «Походка самурая» используется в специальной физической подготовке спортсменов в разных видах единоборств. Она позволяет отработать навык прохода в ноги и различные приемы в партере — положении, когда спортсмены касаются пола коленями.

Фитнес-любители тоже могут выполнять «Походку самурая», но им для этого потребуется как следует подготовить суставы, особенно коленные.

Freepik

Большой плюс «Походки самурая», делающий это упражнение функциональным, — полная амплитуда движения. Чтобы выполнить его правильно, вам потребуется вынести колено за носок.

Включать «Походку самурая» в тренировочную программу не следует людям с повреждениями суставов ног в острой фазе. Это упражнение требует мягкого покрытия, например татами.

Спортсмены, у которых укреплены и разработаны все суставы ног, могут делать это упражнение как разминочное, например перед тренировкой нижней части тела.

У менее опытных любителей спорта «Походка самурая» должна входить скорее в основную часть тренировки, перед которой нужно как следует разогреть суставы и подготовить мышцы.

Как правильно выполнять «Походку самурая»

При выполнении упражнения необходимо следить за впереди стоящей ногой: стопа и бедро должны двигаться в одной плоскости. То есть стопа не должна разворачиваться в период между отрывом пятки и касанием коленом пола.

А задняя нога в момент разворота бедра наружу не должна сильно разворачивать таз.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!